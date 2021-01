Nouveau record pour la journée #BellCause

Bell a enregistré 159 173 435 messages de soutien pendant la journée de mardi, c'est environ 5 millions de plus que le record de 2020. Le mot-clic #BellLetsTalk-#BellCause a encore une fois été le plus populaire sur Twitter au Canada et partout dans le monde. Cette participation record a permis d'amasser un montant total de 7 958 671,75 $.

« Un grand merci à tous ceux qui se sont joints à la conversation pour faire progresser la cause de la santé mentale des Canadiens durant la Journée Bell Cause pour la cause,» a déclaré Mirko Bibic, président et chef de la direction de Bell Canada. «Encore une fois, nous avons encouragé le monde entier à parler ouvertement et honnêtement de la santé mentale et des nombreuses façons d'améliorer la vie des gens aux prises avec la maladie mentale.»

L'Ordre des psychologues du Québec a été débordé tandis que 64% de ses membres ont fait face à une hausse de demandes d'aide pour des personnes en situation de crise avec la pandémie. Il faudra certainement plusieurs années pour rattraper le retard causé par le délestage de nombreux services de santé ces derniers mois.

Bell Cause s'est déjà engagé à verser plus de 7 millions de dollars à des organismes de santé mentale ces prochains mois. 2,5 millions de dollars ont déjà été investis pour lancer le nouveau Fonds postsecondaire Bell Cause pour la cause.

Le fonds a pour but d'aider les collèges et les universités du Canada à mettre en œuvre un plan d'aide pour préserver la santé mentale de ses étudiants.

Plusieurs personnalités publiques comme Justin Trudeau, François Legault et Carey Price ont appuyé le mouvement #BellCause sur les réseaux sociaux, hier.