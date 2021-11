Le nouveau variant découvert en Afrique du Sud inquiète

Le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Italie, la France et Israël ferment leurs frontières à six pays d'Afrique du Sud où un nouveau variant de la COVID-19 a été détecté.

Les pays concernés par cette mesure sont le Lesotho, le Botswana, le Zimbabwe, le Mozambique, la Namibie et Eswatini.

Ce nouveau variant baptisé B.1.1.529 ou Nu présente un nombre très élevé de mutations ce qui pourrait le rendre plus contagieux que les autres. Trois cas de ce nouveau variant ont été détectés en Israël, un en Belgique, deux à Hong Kong et 77 en Afrique du Sud.

L'Organisation mondiale de la Santé estime qu'il faudra plusieurs semaines pour comprendre ce nouveau variant et son mode de transmission.

Dr @mvankerkhove gives an update on #COVID19 virus variant B.1.1.529, during the #AskWHO session on 25 November 2021 ⬇️ pic.twitter.com/ZpflfEYzW9