Nouveaux allègements aux mesures sanitaires au Québec

Le ministre de la Santé, Christian Dubé annoncera de nouveaux allègements aux mesures sanitaires à 13 heures cet après-midi.

Selon le Journal de Montréal, les élèves du secondaire n'auront plus à porter le masque en classe. Ils devront toutefois se couvrir le visage dans les autobus et les espaces communs. Le taux de vaccination des 12 à 17 ans atteint 86% au Québec.

Les amateurs de sports d'hiver seront heureux d'apprendre que les stations de ski pourront ouvrir à pleine capacité. Les skieurs devront présenter le passeport vaccinal à l'entrée et porter le couvre-visage dans les télécabines (le foulard et le cache-cou seront tolérés).

Autre bonne nouvelle, les restaurateurs et tenanciers de bars n'auront plus à remplir le registre des visiteurs. Depuis hier, les établissements peuvent ouvrir aux heures normales et accueillir des clients à pleine capacité, tout en gardant une distance d'un mètre entre les tables.

Enfin, le registre des visiteurs demeurera en vigueur dans les résidences privées pour aînés. Ces mesures entreront en vigueur le 15 novembre.