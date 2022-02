Nouveaux allégements: voici ce qui sera permis dès le 21 février

Les assouplissements annoncés par Québec en plusieurs dates clés se poursuivent et une nouvelle étape de déconfinement sera franchie lundi.

Dès le 21 février, les commerces retrouvent le droit d'accueillir plus de clients, à 100 % de leur capacité.

Pour les salles de spectacles, on lève le maximum de 500 spectateurs, y compris au Centre Bell, Vidéotron et autres grands amphithéâtres et salles... mais on garde par contre la limite de 50 % de capacité.

Même chose pour les lieux de culte, pour un maximum de 500 personnes (plutôt que 250).

Les rassemblements dans les salles louées sont de nouveau permis avec passeport vaccinal et un maximum de 50 personnes.

D'autres ouvertures sont à noter :

arcades

parcs aquatiques

centres et parcs d’attractions

centres d’amusement

centres récréatifs

sites thématiques

lieux intérieurs pour la pratique des quilles, ainsi que d’autres jeux de même nature.

Ils doivent se limiter à 50 % de leur capacité.

Le retrait graduel de l'utilisation du passeport vaccinal se poursuit par ailleurs, il ne sera désormais plus nécessaire de le présenter dans les lieux de culte.