Nouvelle fusillade en plein jour à Rivière-des-Prairies

Trois jeunes de 19, 22 et 23 ans ont été arrêtés pour tentative de meurtre dans une fusillade à Rivière-des-Prairies lors du retour à la maison, un peu après 16h, mercredi. Un jeune dans la vingtaine a été légèrement blessé par des éclats de verre.

Les trois suspects ont ouvert le feu à bord d'un véhicule à la hauteur de la 3e et la 55e avenue. Ils sont pris la fuite à pieds avant d'être appréhendés grâce aux informations du public. La victime est connue des policiers.

Moins de 12h plus tard, le SPVM est à nouveau intervenu pour une fusillade cette fois dans l'arrondissement Pierrefonds. Deux véhicules ont été criblés de balles sur la rue Olympia près de Gouin. Personne n'a été blessé dans cette affaire. La police de Montréal a retrouvé plusieurs douilles sur place.

DES CENTAINES DE BALLES PERDUES

Au rythme où vont les choses, plus de 550 balles seront tirées dans les rues de la Métropole, cette année, d'après les informations obtenues par La Presse. On compte déjà plus de 100 fusillades depuis janvier.

Plusieurs victimes innocentes se sont trouvées au mauvais endroit au mauvais moment dont Meriem Boundaoui, 15 ans, qui est décédée d'une balle perdue à Saint-Léonard en février dernier. Certains projectiles peuvent être létaux sur une distance à 1,5 km.