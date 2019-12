Nuit mouvementée à Montréal

23ème meurtre sur le territoire de Montréal

Les policiers du Service de Police de Montréal (SPVM) enquêtent sur le meurtre d’une personne de 49 ans retrouvée morte samedi soir dans son logement de l'arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie. Les agents ont été appelés vers 19 h 30 à se rendre dans un logement situé sur l'avenue Charlemagne, près de la rue Masson, où ils ont découvert un corps. C'est le colocataire de la victime qui a appelé la police après avoir fait la macabre découverte. Initialement l'affaire était traitée comme étant une mort suspecte, mais l'enquête a rapidement permis de déterminer qu'il s'agissait d'un meurtre.

« Les policiers sont arrivés sur les lieux, ils ont trouvé une personne de 49 ans qui était décédée. Son décès a été constaté sur place. Des marques de violence ont été vues sur le corps de cette personne, selon les informations obtenues c'est le colocataire qui l'aurait trouvé dans cet état.» Véronique Comtois, porte-parole SPVM

Des enquêteurs de la section des crimes majeurs et un technicien en identité judiciaire devront faire la lumière sur ce drame. Les autorités n'ont pas précisé si la victime est un homme ou une femme. Ce meurtre est le 23e de l’année 2019 à survenir sur le territoire de Montréal.

Deux autres tentatives de meurtres

En plus du meurtre commis dans Rosemont-La Petite Patrie, il y a eu deux autres tentatives cette nuit au centre-ville de Montréal. Le premier événement est survenu dans l'arrondissement Ville-Marie. Un jeune homme de 23 ans a été poignardé au haut du corps à la suite d'une bagarre dans un bar près des boulevards Robert Bourrassa et De Maisonneuve. Il a été transporté à l'hôpital mais on ne craint pas pour sa vie.

Une heure plus tard, vers 3h30 cette fois sur Notre-Dame non loin du boulevard Saint-Laurent, un homme a été blessé par balles à la suite d'une altercation. Lui aussi a été transporté à l'hôpital dans un état critique mais stable.