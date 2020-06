Olivia et Liam sont les nouveaux prénoms les plus populaires pour les bébés au Québec.

Ils détrônent Emma et William qui figuraient au sommet depuis 4 et 6 ans et qui se trouvent maintenant en 2e position. L'organisme gouvernemental Retraite Québec a publié jeudi son tant attendu palmarès de 2019.

Olivia s'empare donc de la première place, elle qui occupait les 3e et 4e place depuis les 6 dernières années. Pendant ce temps, Liam a tranquillement gravi les échelons, passant de la 4e position en 2014-2015, la 3e en 2016-2017, la seconde en 2018, pour finalement s'emparer de la plus haute marche du podium.

TOP 10

Viennent ensuite Alice, Charlie et Charlotte, pour les prénoms féminins les plus populaires l'an dernier. Après avoir menacé la première place d'Emma pendant plusieurs années, Léa continue de glisser dans le palmarès pour se retrouver au 6e rang en 2019.

Florence et Livia se retrouvent en 7e et 8e place. Rosalie, absente du top 10 l'an dernier, occupe maintenant le 9e rang. Béatrice ferme la marche en 10e position.

Pour les bébés garçons, Thomas, Léo et Noah complètent le top 5, suivis de Logan, Nathan et Félix. Notons également le retour de Raphaël dans le top 10, qui s'installe au 9e rang des prénoms les plus populaires. C'est Édouard qui se trouve au bas du tableau, en baisse d'une position comparativement à 2018.

Voici le top 10 des prénoms les plus populaires pour les bébés au Québec en 2019 - Retraite Québec

La Banque de prénoms fête ses 40 ans!

La première liste officielle des prénoms donnés aux enfants au Québec date de 1979. Cette année-là, les 5 prénoms les plus populaires étaient Julie, Mélanie, Karine, Isabelle et Geneviève pour les filles et Éric, Sébastien, Martin, Patrick et Mathieu pour les garçons.

Consultée plus de 500 000 fois par année sur le site Web de Retraite Québec, la banque de prénoms est aujourd'hui un outil incontournable pour les futurs parents. Elle comprend les données des 6 dernières années.