Olivia et Liam toujours les prénoms les plus populaires!

Olivia et Liam sont encore les prénoms les plus populaires pour les bébés au Québec, pour une deuxième année consécutive. En 2019, ils avaient détrôné Emma et William qui figuraient au sommet depuis 4 et 6 ans.

Retraite Québec a dévoilé son traditionnel palmarès, aujourd'hui.

Ainsi, le prénom Olivia a été donné à 543 bébés nés en 2020 et Liam, à 661 nouveau-nés.

Chez les filles, les prénoms Alice et Emma (qui a été au sommet du palmarès de 2015 à 2018) arrivent ex æquo au deuxième et troisième rang.

William, qui était en tête de liste depuis plusieurs années, conserve sa deuxième position chez les garçons. Noah complète le top 3, poursuivant sa remontée amorcée l'an dernier.



TOP 10

Parmi les prénoms féminins préférés des parents, Charlie demeure au quatrième rang. Romy fait quant à elle une belle remontée dans le palmarès, pour occuper cette année le neuvième rang. Notons aussi la hausse de la popularité du prénom Clara, qui gagne deux places et se retrouve en dixième position.

Chez les petits garçons, Thomas occupe cette année le quatrième rang, suivi de Leo, en cinquième position. Notons également le retour de Jacob et d'Arthur dans le top 10, qui s'installent respectivement aux neuvième et dixième rangs des prénoms les plus populaires en 2020.



Retraite Québec

La banque de prénoms est consultée plus de 500 000 fois par année sur le site Web de Retraite Québec. Elle est un outil incontournable pour les futurs parents. La première liste officielle des prénoms donnés aux enfants au Québec date de 1979.

Retraite Québec administre l'Allocation famille (auparavant le Soutien aux enfants) pour aider financièrement les familles. En 2020, 2 994 280 078 $ ont été versés à 895 453 familles. C'est à partir des données recueillies pour l'administration de cette mesure que la liste des prénoms est établie et publiée chaque année.