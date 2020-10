Olymel paralysée par une panne informatique majeure

IMPORTANT - Mise à jour le mercredi 7 octobre à midi - Initialement publié le mardi 6 octobre

Une panne informatique majeure affecte l'ensemble des installations d'Olymel au Québec et au Canada.

Selon ce que Bell Média a appris, cette panne a été provoquée par un logiciel malveillant. Une demande de rançon est souvent associée à ce type d'attaque.

Olymel refuse de nous confirmer ces informations, mais précise que toutes les opérations (prise de commandes, opérations dans les usines, livraison, etc) sont faites manuellement depuis lundi après-midi.

Le géant de la transformation alimentaire espérait que la situation soit rentrée dans l'ordre mardi après-midi, mais mercredi avant-midi la situation n'était toujours pas sous contrôle.

« Nos équipes de technologies informatiques sont mobilisées jour et nuit pour travailler au rétablissement des systèmes. On enquête pour savoir [ce qui l'a causée]. Je n'oserais pas me prononcer sur les résultats de ces enquêtes. On s'attend aussi à ce qu'il y ait des inconvénients dans les prochains jours qui soient liés à cette panne. »

- Richard Vigneault, porte-parole d'Olymel