OMICRON : appel au dépistage à Montréal

La Santé publique de Montréal lance un appel au dépistage en lien avec des cas du variant Omicron qui ont fréquenté deux endroits de la métropole.

Les personnes qui se sont rendues au gym Buzzfit Kirkland, situé au 3240 rue Jean-Yves, le 1er décembre entre 16h et 18h, le 5 décembre entre 16h et 18h et le 6 décembre entre 16h et 18h doivent aller se faire tester.

Le deuxième lieu concerné est le centre culturel et communautaire Henri-Lemieux, situé au 7644 rue Édouard, à LaSalle. Les personnes qui ont visité cet endroit le 4 décembre entre midi et 14h sont invités à aller se faire dépister, dès que possible.

Le dépistage se fait aux centres de dépistage de l’Hôpital général juif ou au CLSC Parc-Extension.

Ce sont les seuls endroits dont le laboratoire est capable de détecter le variant Omicron, pour l'instant.