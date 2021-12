Omicron: Québec garde le cap sur les rassemblements des Fêtes

La transmission communautaire du variant Omicron est bel et bien commencée au Canada.

La santé publique fédérale estime que ce n'est qu'une question de temps avant que les autres provinces suivent les traces de l'Ontario, où Omicron représente désormais 21% de tous les nouveaux cas de COVID-19.

L'agence recommande d'ailleurs de revoir à la baisse le nombre d'invités dans les partys de Noël.

Malgré tout, au Québec, François Legault ne prévoit pas de resserrement et garde le cap sur les rassemblements de 20 personnes vaccinées aux Fêtes, à compter du 23 décembre.

Le nombre d'hospitalisations n'est pas préoccupant, pour l'instant, selon le premier ministre qui se base entre autres sur cette donnée pour prendre sa décision.

«À cause du taux élevé de vaccination, il y a peu de conséquences pour l'instant sur les hospitalisations, mais on suit ça de jour en jour et j'ai une mise à jour de prévue avec la Santé publique ce soir. [...] Ce qui se passe actuellement avec le variant Omicron en Ontario, on peut penser que ça va venir ici, donc il ne faut pas prendre ça à la légère et on suit ça de jour en jour. Pour l'instant, on n'a pas de changement proposé par la Santé publique.» -François Legault, premier ministre du Québec