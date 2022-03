«On a fait ce qu'il fallait pour sauver le plus de vies possible» - François Legault

«Il y a deux ans jour pour jour, on basculait tous ensemble dans un autre monde».

C'est ainsi que débute la lettre écrite par le premier ministre François Legault pour souligner le 2e anniversaire du déclenchement des mesures sanitaires au Québec pour contrer les effets de la pandémie de COVID-19.

Le chef du gouvernement estime avoir fait ce qu'il fallait pour sauver le plus de vies possible. Pourtant, plus de 14 000 Québécois(es) ont été emporté(e)s par ce virus et ses variants.

«Et je me souviens que les Québécois ont tout de suite compris la gravité de la situation. Je me souviens que, face au danger, la nation québécoise a réagi admirablement (...) Je ne vous en remercierai jamais assez». - François Legault

Au passage, François Legault souligne le travail courageux des travailleuses et de travailleurs de la santé.

Aucune cérémonie officielle de commémoration n'est prévue. Toutefois, les Québécois(es) sont invités à respecter une minute de silence à la mémoire des victimes.

En cette Journée de commémoration nationale en mémoire des victimes de la COVID-19, je vous invite à partager vos témoignages afin de rendre hommage aux victimes ainsi qu’à leur famille, mais aussi à observer une minute de silence. 🕯🙏#COVID19 #11mars #polqc #assnat #laval pic.twitter.com/pf5RghMsGp — Monique Sauvé (@Monique_Sauve) March 11, 2022

Bilan décès par région

C'est à Montréal où le plus grand nombre de décès a été enregistré, suivi de Laval et de la Montérégie. Voyez le bilan par région dressé par l'Institut national de santé publique du Québec :

INSPQ