On avance l'heure en fin de semaine

Signe que le printemps arrive, on devra avancer nos horloges d'une heure dans la nuit du samedi 13 mars au dimanche 14 mars pour passer à l'heure avancée de l'Est. À 2h dimanche, vous devrez avancer vos montres et cadrans à 3 h.

La meilleure façon d'éviter les conséquences physiques de la perte d'une heure de sommeil, c'est de jouer dehors en s'exposant au soleil selon le Centre d'études avancées du sommeil à Montréal. Ça devrait être chose facile dans le Grand Montréal alors que le mercure grimpera à 11 °C jeudi et 4 °C vendredi. Les spécialistes suggèrent aussi de coucher les enfants 15 minutes plus tôt chaque jour à partir de jeudi pour ajuster l'horloge biologique au retour en classe lundi.

Le retour à l’heure normale se fera dans la nuit du 6 au 7 novembre 2021.

DES ASSOUPLISSEMENTS AU COUVRE-FEU?

Dans la situation actuelle, le Grand Montréal aura peu de possibilités pour profiter des journées plus longues avec le couvre-feu. Le soleil se couche présentement un peu avant 18 h, donc à 19 h à l'heure avancée. C'est 60 minutes à peine avant le couvre-feu qui est toujours fixé à 20 h en zone rouge plutôt qu'à 21 h 30 partout ailleurs au Québec. Le premier ministre François Legault a ouvert la porte à certains ajustements, dans son point de presse de mardi:

« J’ai fait remarquer à la Santé publique qu’en fin de semaine prochaine, on change d’heure. Donc, 8 h (20 h), c’est la même clarté que 9 h (21 h) à l’avenir. Je disais ça à la Santé publique, juste pour qu’ils réfléchissent à ça. »



VÉRIFIEZ VOS AVERTISSEURS DE FUMÉE

Les services d'incendie de partout au Québec vous rappellent que le changement d'heure est aussi le moment propice de l'année pour changer les piles de vos avertisseurs de fumée.

D'après des chiffres du ministère de la Sécurité publique datant de 2015, un mauvais fonctionnement ou l'absence d'avertisseurs de fumée étaient en cause dans plus du tiers des incendies.

Il est aussi recommandé de changer vos appareils tous les dix ans pour plus de sécurité.