Opération antidrogue à Trois-Rivières: 3 personnes arrêtées

Une importante opération antidrogue a eu lieu jeudi matin à Trois-Rivières. Trois hommes, âgés entre 21 et 38 ans ont été arrêtées relativement à un réseau de distribution de cocaìne.

La police a réalisé 4 perquisitions dans 3 résidences et un garage commercial. Ce sont des bâtiments situés sur le boulevard Thibeau, le rang Saint-Malo et sur les rues Vaillancourt et Alphonse Piché.

Les perquisitions ont permis de saisir, outre la cocaïne, de la marijuana, 3 vapoteuses de THC, 5,500$ en argent, 3 véhicules et des articles pour le trafic de stupéfiants.

Le Groupe tactique d'intervention a du intervenir dans un cas. Un maître-chien était également de la partie.

Deux des individus ont été libérés sous promesse de comparaitre et le dernier, l’homme de 38 ans, devrait comparaitre par voie téléphonique jeudi après-midi sous des accusations relatives au trafic de stupéfiants.

Ils étaient tous connus des policiers. Il y avait d'ailleurs des mandats d'arrestation qui avaient été émis contre eux.