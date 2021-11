Opération Nez Rouge de retour en Outaouais

Quand on entend parler d'Opération Nez rouge c'est signe que le temps des partys de bureau approche. Le service de raccompagnement est de retour dans la grande région de Gatineau pour sa 37e édition.

SERVICE OFFERT DÈS LA FIN NOVEMBRE

Les personnes qui souhaitent en profiter pourront le faire les 26 et 27 novembre et du jeudi au samedi tout au long du mois de décembre. Pour le temps des Fêtes, des bénévoles seront déployés les 23, 30 et 31 décembre.

Des mesures sanitaires seront mises en place pour assurer la sécurité des bénévoles et des passagers.