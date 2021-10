Opération Nez Rouge reprend la route

Opération Nez Rouge sera de retour cette année. Les bénévoles seront sur la route du 26 novembre au 31 décembre.

Une trentaine de secteurs seront desservis cette année, soit la moitié moins qu'avant la pandémie.

"Ceux qui sont présents cette année représentent 65% des raccompagnements, si on compare à 2019. Vous comprendrez que les réalités locales varient beaucoup d'une place à l'autre, si on pense aux ressources humaines disponibles ou encore aux locaux disponibles". - Marilyn Vigneault, Directrice, Communications et Marketing