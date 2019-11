Opération Nez rouge vous raccompagnera pour une 36e année

Alors que les partys de Noël approchent à grands pas, Opération Nez rouge sera fidèle au poste pour vous raccompagner à la maison en un seul morceau lors de soirées arrosées et ainsi contribuer à rendre nos routes plus sécuritaires.

La 36e campagne se déploiera cette année du 29 novembre au 31 décembre dans une centaine de communautés au pays, avec le slogan L'appel qui fait du chemin. Au Québec, le service sera offert dans 62 villes de toutes les régions, mais les dates et soirées desservies peuvent varier.

Des centaines de bénévoles sont nécessaires pour offrir le service et c'est déjà le temps de vous inscrire en remplissant le formulaire sur le site web d'Opération Nez rouge. C'est aussi là que se trouve toute l'information relative au service offert dans votre localité.

En partenariat avec Desjardins, l'application mobile est encore améliorée cette année, permettant notamment aux centrales de géolocaliser leurs équipes de bénévoles sur la route pour les déployer de façon plus efficace. Pour les utilisateurs, elle offrira aussi plus de renseignements au sujet des heures d’ouverture des centrales locales. Il est possible de l'utiliser pour placer une demande de raccompagnement et même recevoir une alerte pour prévoir son retour à la maison.

La Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) est aussi partenaire et rappelle que quand on boit ou qu'on consomme des drogues, on ne conduit pas. La conduite avec les capacités affaiblies demeure l'une des principales causes d'accidents dans la province.

Les dons récoltés lors des raccompagnements seront remis à des organismes locaux pour la jeunesse ou le sport amateur. Le porte-parole cette année est l'humoriste Alexandre Barrette.