Ottawa: Les résidents de 70 ans et plus peuvent se faire vacciner

À Ottawa, à compter de ce matin les résidents âgés de 70 à 75 ans pourront être vaccinés contre la COVID-19. Le gouvernement de Doug Ford en a fait l'annonce, hier soir.

La ministre de la santé, Christine Elliott, a affirmé qu'une meilleure planificaton va permettre à un plus grand nombre d'Ontariens de recevoir le vaccin et plus rapidement que prévu.

Jusqu’à présent, quatre centres de vaccination sont ouverts. Trois autres doivent ouvrir leurs portes dès qu'il y aura suffisament de vaccins.

Sur son compte Twitter, le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford a écrit que plus de 2 millions de doses de vaccins ont été administrées jusqu'à maintenant.

Vous pouvez prendre rendez-vous en ligne via le site du ministère de la santé de l'Ontario ou appeler au 1-833-943-3900.

Just two weeks after reaching the 1 million dose milestone, Ontario has now administered over 2 million doses of the #COVID19 vaccine!



Thank you to all the frontline healthcare workers for making this possible!



Learn more about getting vaccinated at: https://t.co/fYtvSq2c4m pic.twitter.com/DMx5i1dKdl