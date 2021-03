Ottawa: piscines et spas, très populaires !

Si vous avez l'intention de vous acheter une piscine pour pouvoir profiter de l'été...mettez-vous en file !

À Ottawa, les commerces spécialisés dans la vente de piscine et de spa sont débordés selon la CBC. Même que certaines entreprises pensent ne pas avoir l'inventaire nécessaire pour répondre à la demande. Le calendrier des réservations est plein au point où certains installateurs de piscines commencent déjà à planifier l'été 2022.

L'intérêt pour les piscines a débuté le printemps dernier avec l'arrivée de la pandémie. Encore une fois cette année, les familles seront nombreuses à passer un deuxième été dans la cour arrière. L'argent économisé en raison de la fermeture des restaurants et des cinémas et l'annulation des projets de vacances font en sorte que les consommateurs ont plus d'argent dans leurs poches.

Un bond de 80%

Signe que les affaires vont bien, les demandes de permis pour l'installation de piscines ont grimpé en flèche en 2020. En 2018, la ville d'Ottawa en a reçu 702, l'année suivante, 769 et en 2020, 1383 demandes de permis ont été enregistrées, ça représente un bond de 80%, du jamais-vu.

Il ne reste qu'une vague de chaleur pour faire de l'été 2021, un véritable «été de fou».