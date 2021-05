Ours de Dorval euthanasié: le ministère réagit

L'euthanasie de l'ours aperçu à Dorval dimanche était la seule option envisageable, selon le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs qui réagit pour la première fois depuis les événements.

La décision a été prise à la lumière du risque de récidive élevé que l'animal représentait pour la sécurité de la population étant donné qu'il n'avait «aucune crainte d'aller près d'un environnement bruyant et très urbain» a fait savoir le ministère par voie de communiqué précisant aussi qu'il s'agissait d'un ours subadulte d'un an et demi et non pas d'un ourson.

Sauvetage Animal Rescue affirmait pourtant que l'ours perché dans un arbre n'a en aucun temps représenté un réel danger, bien qu'il était très énervé. Il aura d'ailleurs fallu quatre fléchettes tranquillisantes pour le calmer.

L'organisme se dit scandalisé de la décision d'euthanasier l'ours, d'autant plus qu'il aurait reçu l'assurance de la part des agents de protection de la faune sur place que la bête serait remise en liberté. Sauvage Animal Rescue avait d'ailleurs déjà contacté deux centres prêts à accueillir l’animal.

Selon le ministère, la possibilité d'envoyer l'ours dans un refuge ou un zoo n'a pas été retenue notamment en raison du risque qu'il s'habitue à l'humain.

«Le refuge vise principalement à réhabiliter un animal. Toutefois, le séjour d’un animal sauvage dans un tel milieu présente un risque d’habituation de l’animal face à l’humain. La remise en liberté d’un animal ayant perdu sa crainte face à l’humain peut représenter un risque pour la sécurité des personnes lorsqu’il s’agit d’un prédateur comme l’ours.» -Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

Il s'agissait du premier signalement d'ours auprès de la Protection de la faune à Montréal.