OUVERT/FERMÉ ce week-end de Pâques à Gatineau-Ottawa

En cette période de pause en Outaouais et de confinement du côté ontarien, voici ce qui est ouvert ou fermé en ce long week-end de Pâques.

EN OUTAOUAIS

La région étant sur pause pour dix jours en raison de la pandémie, on compte déjà plusieurs fermetures de services et commerces. Le couvre-feu, qui a été devancé à 20h depuis jeudi soir, fait en sorte que les commerces essentiels fermeront plus tôt, soit à 19h30.

Seuls les commerces essentiels sont autorisés à être ouverts, et ce jusqu'au 12 avril. Les pharmacies font partie du lot. Elles seront ouvertes tout au cours du long week-end. Les épiceries aussi, sauf le dimanche de Pâques, elles seront fermées.

La plupart des succursales de la SAQ seront ouvertes vendredi et lundi, à l'exception des SAQ Classique et Express. Vous pouvez consulter le site web de la SAQ pour plus d'infos. La SQDC de Gatineau sera uniquement fermée dimanche.

Les cinémas, salles de spectacles, les gyms et tous les commerces non essentiels sont tous fermés en raison des nouvelles mesures sanitaires imposées par le gouvernement Legault cette semaine.

Pour sa part, la Société de transport de l'Outaouais appliquera les horaires du samedi les 2 et 5 avril.

EN ONTARIO

La province se reconfine à compter de samedi soir donc à peu près tout va fonctionner au ralenti.

À Ottawa, les centres commerciaux doivent limiter leur capacité à 25%. Le confinement signifie aussi que les restaurants devront fermer leurs portes, autant les salles à manger que les terrasses.

Les épiceries seront fermées vendredi et dimanche. Même chose pour les LCBO et les Beer Store.

Le service d'OC Transpo vendredi suivra l'horaire du dimanche. Sachez que certains circuits seront réduits.

En collaboration avec Krystel Dubé, journaliste Noovo