OUVERT ou FERMÉ pour la fête des Patriotes

C'est jour férié lundi partout au Québec, que vous fêtiez la Fête nationale des patriotes, de la Reine ou de Dollard. Les horaires de certains services seront donc modifiés.

Si vous n'avez pas le temps de faire toutes vos emplettes ce week-end, pas de souci, vous pourrez vous y rendre lundi puisque la plupart des commerces seront ouverts.

C'est le cas de la majorité des épiceries et des pharmacies. Même chose pour les centres commerciaux et restaurants (pour ceux qui ne sont pas déjà fermés en raison de la pandémie, soit ceux qui se trouvent en zones orange et rouge.)

Les succursales de la SAQ seront également ouvertes.

Les écocentres seront en opération. Vous êtes toutefois invités à vérifier auprès de votre municipalité avant de vous y rendre.

Il n'y aura aucun changement à l'horaire des collectes de déchets et de matières recyclables.

Les banques et caisses populaires seront quant à elles fermées. Il n'y aura pas non plus de collecte et livraison de courrier, ou encore de services offerts dans les différents bureaux municipaux et gouvernementaux.

Si vous devez prendre l'autobus ou le métro, vérifiez bien avant de vous déplacer puisque les horaires des transports en commun seront modifiés.

Enfin, le Biodôme, le Jardin botanique et le Planétarium seront ouverts, mais il est conseillé d'acheter vos billets en ligne puisque la capacité d'accueil de ces trois lieux est limitée en raison des restrictions sanitaires en vigueur.