Ouverture annoncée en juillet pour le Cinéma Guzzo de Saint-Jean-sur-Richelieu

Est-ce que cette fois-ci c'est la bonne ? C'est la question que se posent les Johannais ce jeudi.

L'ouverture du Méga-Plex Saint-Jean est maintenant prévue le 16 juillet prochain. "C'est notre date à 90%" selon ce qu'a confié le président des Cinémas Guzzo, Vincenzo Guzzo au Canada Français. Lors de notre passage la semaine dernière, les travaux intérieurs n'étaient pas encore complétés. La marquise extérieure est illuminée depuis l'automne dernier ce qui a donné un espoir aux cinéphiles qui n'y croyaient tout simplement plus.

Le projet de 12 M$ a été annoncé en mai 2016. Pour une raison nébuleuse, les travaux menés par le promoteur Bertone s'étirent. Le permis de construction pour l'intérieur est valide jusqu'en 2021 et celui de l'extérieur jusqu'en mars 2022, précise la Ville de St-Jean-sur-Richelieu.

Il reste 5 semaines à l'entrepreneur pour compléter les travaux intérieurs.

Les travaux extérieurs n'étaient pas encore complétés lors de notre passage la semaine dernière.

Photo : Étienne Phénix, journaliste Noovo Info

Lors d'une entrevue accordée à Bell Média-Noovo Info en octobre dernier, Vincenzo Guzzo ne voulait plus s'aventurer à donner une date d'ouverture, tellement les reports ont été nombreux.

« On ne peut pas vous donner de date fixe. Pourquoi ? Parce qu'on ouvre un cinéma avec des films, pis on n'a pas de dates pour des gros films. On visait le 17 novembre parce qu'on avait James Bond, mais James Bond n'est plus là. Il s'en va au mois d'avril. Faut viser une autre date. » - Vincenzo Guzzo, président et chef de la direction Cinémas Guzzo