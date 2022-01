Ouverture du centre de vaccination de proximité à Nicolet

C’est jeudi que la clinique de vaccination de proximité ouvre ses portes à Nicolet, à l’hôtel Montfort.

Il s’agit d’une excellente nouvelle pour de nombreux citoyens qui pourront se faire vacciner non loin de chez eux.

Pour certains gens plus âgés ou à mobilité réduite, il s’agit là d’un important facteur facilitant.

Plusieurs proches aidants demandaient d’ailleurs ce service pour les personnes qu’ils accompagnent.

La mairesse Geneviève Dubois s’emballe de la nouvelle, elle qui a dû insister pour l’ouverture d’un tel site.

« Il faut quand même un peu se battre je vous dirais. On sent quand même que c’est souvent que les moins grands centres ne sont pas nécessairement priorisés parce qu’il y a moins de gens, moins de volume. Souvent on se le fait dire. Mais quand même, j’ai eu une excellente collaboration du CIUSSS. » - Geneviève Dubois, mairesse de Nicolet