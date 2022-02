Pandémie : hausse des demandes aux centres de prévention du suicide

La pandémie a définitivement eu des effets sur la population et la région n’y fait pas exception… Réactions exacerbées de l’anxiété, du stress et de la fatigue : les symptômes sont nombreux.

Depuis 2020, les appels aux 3 centres de prévention du suicide de la région ont d’ailleurs augmenté de 40 %.

Les équipes de gestion de crise du CIUSSS Mauricie–Centre-du-Québec ont pour leur part été déployées 50 % plus souvent dans la dernière année pour des interventions psychosociales.

À l’occasion de la 32e semaine de prévention du suicide qui se poursuit jusqu’au 5 février, le CIUSSS MCQ et les centres de prévention du suicide de la région ont fait le point.

Malgré cette hausse des appels à l’aide toutefois, le bilan provisoire des suicides est plutôt stable dans la région depuis 2020.

La diminution du tabou entourant ce sujet y est pour quelque chose selon les intervenants : les gens hésitent moins à en parler.

Le CIUSSS et les centres de prévention du suicide de la région rappellent l’importance du dialogue et de la prévention dans la détresse suicidaire, comme le rappelle la thématique de cette semaine de la prévention du suicide, Parler du suicide, ça sauve des vies.

« […] l’aide existe et elle fonctionne. Si vous vivez une situation qui vous amène à penser au suicide, parlez-en et n’hésitez pas à demander de l’aide. Parler de sa détresse à un ami, un membre de sa famille, à un collègue ou à un professionnel permet de diminuer sa souffrance et d’obtenir l’aide nécessaire. » - Patrice Larin, directeur général du Centre de prévention du suicide Accalmie