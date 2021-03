Pandémie «hors contrôle» en Ontario

Des experts affirment que la pandémie est «hors contrôle» en Ontario et recommandent un confinement généralisé. C'est la conclusion d'un rapport rendu public hier par des scientifiques qui conseillent le gouvernement de Doug Ford.

Selon le Dr Peter Juni, directeur scientifique de la Table de recherche et professeur de médecine et d'épidémiologie à l'Université de Toronto, les nouvelles infections quotidiennes sont au même seuil qu'au plus fort de la deuxième vague, tandis que le nombre d'hospitalisations est de 20% supérieur qu'au début du dernier confinement. C'est sans compter la place de plus en plus prédominante des variants.

Le Dr Juni ajoute que la seule solution au «scénario catastrophe qui s'annonce», est un reconfinement généralisé.

Semaine de relâche de nouveau reportée?

Entretemps, le premier ministre Doug Ford jongle avec la possibilité de reporter une fois de plus la semaine de relâche en Ontario. Actuellement le congé est prévu du 12 au 16 avril pour environ 2 millions d'élèves à travers la province.

Selon le premier ministre, le scénario de catastrophe annoncé par les experts et les cas de covid-19 qui demeurent trop élevés dans les écoles intensifient la pression sur le système de santé.

Entretemps, des syndicats d'enseignants proposent plutôt l'école virtuelle à temps plein après le congé de Pâques et ce au moins jusqu'à la fin avril.

Pour le moment le gouvernement n'a pas l'intention de repousser une deuxième fois le congé scolaire mais affirme suivre la situation de près.