Pandémie : Le PLQ demande de convoquer d'urgence l'Assemblée nationale

La cheffe du Parti libéral du Québec Dominique Anglade demande à François Legault de convoquer d'urgence l'Assemblée nationale.

Pour elle, la gestion de la vague de COVID-19 menée par le variant Omicron doit être le sujet d'une discussion en séance extraordinaire dès la semaine prochaine.

Hospitalisations en hausse, délestage, manque de tests PCR et rapides...

Pour la cheffe libérale, Québec a perdu le contrôle et doit établir un plan pour rétablir la situation et répondre aux questions qui restent en suspend.

« On sent la confusion, on sent le fait que les règles ne sont pas claires. Et on sent surtout qu'on se retrouve sur un bateau qui n'a pas de gouvernail, qui n'a pas de boussole et on a besoin qu'il y ait une claire direction qui soit donnée. » - Dominque Anglade, cheffe du Parti libéral du Québec