Pandémie : Valérie Plante déclare l'état d'urgence à Montréal

La Ville de Montréal déclare à nouveau l'état d'urgence pour faire face à la montée des cas de COVID-19 en raison du variant Omicron.

La mairesse Valérie Plante en a fait l'annonce cet avant-midi en invitant les Montréalaises et Montréalais à limiter leurs échanges pour éviter les contaminations et si possible de s'abstenir de voyager à l'étranger.

«J'invite tous et chacun à respecter les consignes, à limiter leurs échanges avec la population, parce que ce virus est extrêmement contagieux, il se propage à une vitesse très rapide » - Valérie Plante, mairesse de Montréal

La mairesse est elle-même en confinement après avoir été testée positive. La Santé publique rapporte aujourd'hui 5043 cas, dont 1656 cas à Montréal.

Le 21 décembre : #COVID19 #Données

➡ 170 352 cas confirmés

➡ +1 656 nouveaux cas (dernières 24h)

➡ 156 297 cas rétablis

➡ 4 876 décèshttps://t.co/UMYWM3LGJ9



Vaccination : https://t.co/uJxO12EvoX

Éclosions actives : https://t.co/Hcxd8wmWhH — Dre Mylène Drouin, directrice santé publique Mtl (@Santepub_Mtl) December 21, 2021

L’état d’urgence avait été levé à Montréal le 23 août dernier, après avoir été en place durant 17 mois. Cette procédure permet à la ville d'obtenir les ressources nécessaires pour donner les services à la population. Près de 1500 places sont notamment dédiées aux itinérants de la métropole.