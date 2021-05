Panne d’électricité majeure en Montérégie

Dimanche matin chamboulé pour certains résidents de la Montérégie alors qu’une partie d’entre eux sont privés d’électricité depuis environ 7 h.

Au total, plus de 33 000 citoyens des secteurs de Roussillon, Châteauguay, Mercier et Beauharnois sont dans le noir, en raison d’un bris d’équipement.

Hydro-Québec assure que ses équipes sont à pied d’œuvre sur le terrain afin d’enquêter et de rétablir la situation le plus rapidement possible.

À 9 h 30, la situation était déjà rétablie pour plusieurs clients. Les personnes pour qui l’électricité n’est toujours pas revenue devraient pouvoir retrouver leur routine vers 10 h, selon le site info-panne.

Info-panne Hydro-Québec