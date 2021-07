Panne informatique majeure à travers le monde, des milliers de sites paralysés

Plusieurs sites internet ont été hors service ce midi en Amérique du Nord et ailleurs dans monde.

La panne informatique majeure a notamment paralysé plusieurs banques canadiennes, dont CIBC, BMO, Scotia, Royale, Tangerine ainsi que Desjardins. Tout a été rétabli dans le courant en début d'après-midi.

Pingdom/Des milliers de site à travers le monde sont affectés.

Plusieurs sites d'entreprises américaines ont éprouvé également des problèmes d'accès, comme FedEx, UPS, Delta et Souhtwest Airlines.

Des sites transactionnels ont aussi été affectés momentanément. C'est le cas de Google, Twitter, Instagram, PlayStation, Airbnb, Facebook, Tik Tok. Des jeux en ligne, incluant le populaire Fornite et Call of Duty, n'étaient plus disponibles selon le site Downdetector.

Près de 20 000 sites ont été affectés au plus fort de la panne, selon le site Pingdom.

Le problème viendrait d'un important serveur de Akamai Technologies.

Akamai is experiencing a service disruption. We are actively investigating the issue and will provide an update in 30 minutes.

We have implemented a fix for this issue, and based on current observations, the service is resuming normal operations. We will continue to monitor to ensure that the impact has been fully mitigated.