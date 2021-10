Panne majeure de Facebook, Instagram, Messenger et WhatsApp

Vous l'avez sans doute remarqué, il est impossible de se connecter à Facebook et Instagram.

Une panne majeure affecte ces deux réseaux sociaux, en plus de leurs messageries, Messenger et WhatsApp, depuis 11h45 en Amérique du Nord.

Des dizaines de millions d’utilisateurs à travers le monde sont touchés.

Un porte-parole de Facebook a indiqué travailler à régler le problème plus rapidement possible.

We’re aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We’re working to get things back to normal as quickly as possible, and we apologize for any inconvenience.