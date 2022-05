PANNES: Hydro-Québec a une tâche gigantesque pour rebrancher le réseau

Hydro-Québec lance un appel à la patience tandis que près de 50 000 foyers sont toujours sans électricité en raison de la violente tempête de samedi dernier. Le travail de terrain est loin d'être terminé alors qu'il faut déployer d'importants efforts pour rebâtir le réseau dans certains secteurs isolés.

C'est notamment le cas dans les Laurendides où on comptait encore près de 30 000 clients dans le noir vers 11h, ce matin. La société d'État a fait le point sur la situation cet avant midi en compagnie du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles Jonatan Julien qui qualifie la tâche à accomplir de «gigantesque» .

Les travaux sur le réseau sont de plus en plus difficiles au fur et à mesure que les monteurs de ligne s'éloignent des grands centres, malgré le déploiement de 2 000 employés. Par exemple, il faudra travailler sans relâche pendant 2 jours autour du lac Sir John, au nord de Lachute, pour rebrancher une quarantaine de foyers.

« On s'en venait tantôt sur le tour du lac en véhicule et c'est très accidenté. C'est un double travail. ll y a la panne, mais il y a aussi le chemin pour se rendre à la panne et dans plusieurs cas de figure c'est ce à quoi les équipes doivent faire face. » - Jonatan Julien, ministre de l'Énergie

Des arbres de plus de 1m de diamètre sont tombés dans le secteur et il faudra également planter des poteaux dans le roc pour réparer le réseau électrique.

Le ministre en a profité pour saluer la patience des sinistrés et les nombreux gestes de solidarité qui ont suivi la tempête de samedi. Il a également lancé un appel à la prudence en demandant aux citoyens de s'éloigner des fils électriques et de ne pas toucher aux arbres en contact avec les équipements endommagés par les orages.

Hydro-Québec pense être en mesure de réduire à 20 000 le nombre de foyers privés de courant à la tombée de la nuit.