Party dans un avion: le ministre des Transports demande une enquête

Le ministre fédéral des Transports, Omar Alghabra, a demandé à Transports Canada d'enquêter sur des informations faisant état de comportements «inacceptables» sur un récent vol de Sunwing Airlines à destination de Cancún, au Mexique.

Par Jacob Serebrin et Christopher Reynolds – La Presse canadienne

Des vidéos du vol du 30 décembre partagées sur les réseaux sociaux semblent montrer des passagers ne portant pas de masques, sans distanciation, chantant et dansant dans l'allée et sur les sièges.

Dans une vidéo, une grande bouteille de vodka semble être passée parmi les passagers, et plus tard une femme semble fumer une cigarette électronique dans l'avion.

«La santé et la sécurité du personnel de bord et des passagers pendant un vol sont une priorité absolue. Nous sommes au courant de comportements inacceptables et de cas de non-respect du port du masque et d'autres exigences en matière de sécurité aérienne qui se sont produits lors d'un vol affrété de Sunwing entre Montréal et Cancún le 30 décembre 2021» - déclaration commune du ministre des Transports Omar Alghabra, du ministre de la Santé Jean-Yves Duclos, et du ministre de la Sécurité publique Marco Mendicino publiée mardi soir par Transports Canada.