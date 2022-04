Party en plein vol : près de 60 000$ d'amendes pour les influenceurs

59 500 $, c'est le montant total des amendes imposées aux passagers qui ont fait la fête à bord du vol Montréal-Cancún de Sunwing l'avant-veille du Jour de l'An.

Transports Canada a indiqué cet avant-midi que 42 amendes ont été émises jusqu'ici contre 37 des 154 passagers.

18 étaient liées à la non-conformité du statut vaccinal.

24 concernaient le non-respect du port du masque.

Ces amendes peuvent aller jusqu'à 5000 $ chacune.

Au total, une centaine de fêtards auraient enfreint plusieurs règles, dont fumer, boire leur alcool personnel, danser et chanter dans l'allée et sur les sièges, le tout sans masque et sans distanciation, en plein cœur de la cinquième vague de COVID-19. Le voyage organisé par James William Awad avait fait énormément réagir, notamment le premier ministre Justin Trudeau qui avait qualifié les voyageurs de «sans-dessein» et «d’ostrogoths».

Sunwing avait annulé leur vol de retour. D'autres compagnies aériennes avaient aussi refusé de les ramener à bon port. Certains passagers avaient finalement réussi à rentrer à Montréal sur les ailes d'Air Canada.

L'Agence de la santé publique du Canada a également émis 12 avis de non-conformité à certains des voyageurs présents sur ce vol controversé, pour ne pas avoir respecté des règles de la santé publique.

Transports Canada a ouvert son enquête au début du mois de janvier à la suite des vidéos partagées sur les réseaux sociaux de ces Québécois en train de festoyer.

«Avec cette enquête, nous voulons envoyer un message clair: les comportements de certains passagers du vol Montréal-Cancún du 30 décembre étaient inacceptables, et ils ne sont pas tolérés, a affirmé dans le communiqué le ministre des Transports, Omar Alghabra. Transports Canada continuera de veiller à ce que toutes les règles en aviation soient respectées, et ce, en tout temps.»