Pas de sanction pour un prof de l'Université d'Ottawa qui a tenu des propos controversés

Le recteur de l'Université d'Ottawa n'a pas l'intention de s'excuser ni d'imposer de sanction à son professeur qui a tenu des propos controversés sur les Québécois sur les réseaux sociaux.

Le professeur en question, Amir Attaran, a accusé le Québec de racisme à de nombreuses reprises sur son compte Twitter personnel. Il a même qualifié le Québec ''d'Alabama du nord''.

Le recteur de l'Université, Jacques Frémont, a expliqué son point de vue dans une lettre envoyée au chef du Parti Québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, le 21 mars, selon Radio-Canada.

C'est que deux jours plus tôt, monsieur Saint-Pierre Plamondon, avait envoyé une lettre de plainte à l’Université d’Ottawa, contre le professeur Amir Attaran. Dans le document, il demandait à monsieur Frémont de condamner publiquement les propos du professeur et de présenter des excuses aux Québécois.

Selon le chef du PQ, même si Amir Attaran exprime son opinion sur son compte Twitter personnel, il représente l'Université d'Ottawa.

En guise de réponse, le recteur a précisé que l'établissement s'en dissociait mais n'a transmis aucune excuse.

When Quebec’s government says that it doesn’t know whether a “white women only” job ad is racist, that leaves no doubt: the nation of Quebec is led by a white supremacist government.