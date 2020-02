Pas de soirée romantique depuis 3 ans pour la plupart des parents

La majorité des parents n'ont pas profité d'un rendez-vous romantique depuis plus de trois ans. Un nouveau sondage indique même que trois parents sur dix ne se rappellent pas quand a eu lieu leur dernière soirée en tête à tête.

Le coup de sonde a été mené auprès de 2000 parents d'enfants, âgés de 5 à 18 ans, pour l'entreprise américaine Groupon.

80% des répondants indiquent qu'ils doivent s'organiser des soirées romantiques plus souvent. Sept parents sur dix admettent que la romance dans leur couple a diminué depuis l'arrivée des enfants et plus de la moitié aspirent toujours à certaines des libertés dont ils jouissaient avant de devenir parents.

Top 5 des choses qui manquent le plus aux parents:

Passer du temps de qualité en couple (45%)

Sortir en couple (44%)

Avoir moins de responsabilités (40%)

Une vie sexuelle plus active (39%)

Dormir davantage (36%)

Le bonheur d'avoir des enfants

Malgré tout, 77% des répondants disent être plus heureux et accomplis depuis qu'ils sont parents.

Ceux qui travaillent ont hâte de terminer leur journée pour retrouver leurs enfants. Les cinq activités qui les emballent le plus sont: souper en famille, la routine du dodo, lire une histoire et cajoler les enfants.

Près de 80% des parents préfèrent aussi célébrer la Saint-Valentin en famille.

Les 4 activités préférées à faire en famille pour la Saint-Valentin:

Une journée au spa (28%)

Un souper (26%)

Une sortie au musée (25%)

Aller voir un spectacle (24%)

Canal Vie vous propose des idées pour célébrer la fête de l'amour en famille.