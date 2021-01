Pas facile de faire respecter le couvre-feu dans le Grand Montréal !

Le couvre-feu semble difficile à respecter pour certaines personnes. Un contrevenant a été arrêté à deux reprises en moins de 48 heures à Montréal.

L'individu qui a déjà écopé d'une contravention de 1550$ pour déplacement non justifié s'expose à une amende additionnelle de 6000$. Son dossier sera soumis à procureur du DPCP.

Au moins 185 personnes ont reçu une contravention du Service de police de la ville de Montréal pour non-respect du couvre-feu, en vigueur depuis samedi soir.

Cosmo Santamaria/CTV Montréal/La facture est salée pour les contrevenants.

Amateurs de vitesse dans la mire des patrouilleurs

Le réseau routier montréalais n'a jamais été aussi fluide et plusieurs en profitent pour faire des courses de rue. Ils se donnent rendez-vous sur Facebook pour accélérer autant que possible.

Les patrouilleurs de la Sûreté du Québec ont mené une opération de surveillance la nuit dernière dans le Grand Montréal pour contrer ce phénomène observé depuis novembre dernier. Résultat : 26 conducteurs mis à l'amende pour non-respect du couvre-feu. L'un d'entre eux a également été arrêté pour grand excès de vitesse. Son permis a été suspendu sur-le-champ et sa voiture remorquée.

2 poursuites policières ont été engagées et 58 infractions diverses ont été constatées par les patrouilleurs qui ont vérifié plus de 820 automobilistes uniquement dans la nuit de dimanche à lundi. Prenez note que la SQ promet d'être plus présente sur le réseau routier au cours des prochaines nuits pour faire respecter les mesures sanitaires et le Code de la sécurité routière.

Opération policière à Longueuil

Le Service de police de Longueuil a filmé ses équipes de patrouilleurs en action durant la fin de semaine pour démontrer aux citoyens comment la situation se déroule la nuit. À voir ici !