Passeport vaccinal obligatoire à la SAQ et la SQDC

Le passeport vaccinal sera obligatoire pour accéder aux succursales de la SAQ et de la SQDC, dès le 18 janvier. Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a indiqué en conférence de presse, jeudi, que cette décision est prise afin de freiner la flambée de cas de COVID-19 provoquée par le très contagieux variant Omicron qualifié de raz-de-marrée.

«C'est un premier pas pour protéger les non-vaccinés et notre système de santé. Si les non-vaccinés sont mécontents de la situation, il y a une solution. Ils peuvent se faire vacciner». -Christian Dubé, ministre de la Santé

Québec prévient que plusieurs autres services non essentiels, dont les soins personnels, seront ajoutés dans les prochaines semaines. Le message est : «Si vous n'êtes pas vaccinés, restez chez-vous», a ajouté le ministre de la Santé.

Par ailleurs, le passeport vaccinal sera éventuellement élargi à trois doses, plutôt que deux, prévient Québec qui assure toutefois que la mesure sera en vigueur seulement lorsqu'une majorité de citoyens auront eu accès à la dose de rappel.

Les dates permettant de prendre rendez-vous pour cette troisième dose ont d’ailleurs été devancées. Les 45 ans et plus pourront ainsi s’inscrire dès vendredi, tandis que les 40 ans et plus pourront le faire le 10 janvier. Les 35 ans et plus, 25 ans et plus et 18 ans et plus auront ensuite leur tour les 12, 14 et 17 janvier, respectivement.

Le ministre Dubé a aussi précisé que le gouvernement travaillait sur une plateforme d’autodéclaration, qui devrait être disponible dans les prochaines semaines sur Québec.ca et qui permettra aux personnes d’enregistrer elles-mêmes leur résultat de test rapide.

(Avec la collaboration de Noovo Info)