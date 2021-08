PASSEPORT VACCINAL: Voici la liste des endroits visés

Les modalités d'application du passeport vaccinal au Québec sont maintenants connues. Il sera exigé dès le 1er septembre à tous les Québécois de 13 ans et plus.

Tel que prévu, il sera requis dans les restaurants, bars, gyms, salles de spectacle et festivals. Plusieurs autres lieux publics offrant des services non essentiels se sont ajoutés, allant des cinémas, aux sports d'équipe et certaines activités parascolaires au secondaire, en passant par le yoga, la danse et les zoos.

Québec a dévoilé la liste complète des endroits visés mardi en fin d'après-midi. Voir ci-bas.

En conférence de presse, le ministre de la Santé, Christian Dubé, qui était accompagné du directeur national de Santé publique le Dr Horacio Arruda, a précisé qu'une période tampon de deux semaines est prévue. Il n'y aura donc aucune pénalité avant le 15 septembre.

L'application «VaxiCode», sera disponible dès demain sur Apple et dans les prochains jours pour les appareils Androïd. La date n'a pas encore été déterminée. Pour ceux qui n'ont pas de téléphones intelligents, une version papier du code QR sera aussi valide.

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a lancé un avertissement à ceux qui seraient tenté de falsifier une preuve de vaccination...

«C'est un acte criminel de falsifier un document. Alors si quelqu'un pense qu'il peut arriver avec une fausse carte d'identité et essayer de se faire passer pour la personne qui a été vaccinée, on va avoir des sanctions. Ça veut dire avoir un impact sur votre dossier criminel.» -Christian Dubé, ministre de la Santé

Pour les commerçants visés, une deuxième application «VaxiCode Vérif», leur permettra de scanner le code QR. Seuls le nom et le statut vaccinal du client apparaîtront à l'écran.

Les entreprises qui s'opposeraient au passeport vaccinal s'exposent à un risque de fermeture.

«La Santé publique, de par les mesures d'urgence, peut dire j'ai la permission d'aller fermer votre commerce, comme on l'a déjà fait à ceux qui ne voulaient pas appliquer les mesures sanitaires.» -Christian Dubé, ministre de la Santé