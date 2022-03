Peter Nygard accusé d’agression sexuelle et séquestration à Montréal

Après l'Ontario et les États-Unis, l'ancien magnat canadien de la mode, Peter Nygard, fait maintenant face à des accusations d'agression sexuelle et de séquestration au Québec. Un mandat d'arrestation a été émis contre lui aujourd'hui, confirme le Service de police de la Ville de Montréal.

Les faits reprochés se seraient produits durant un an dans la métropole, soit entre le 1er novembre 1997 et le 15 novembre 1998, sur une victime d'âge majeur.

L'homme de 80 ans est déjà derrière les barreaux depuis 2020 pour divers crimes sexuels qui auraient été commis à Toronto et New York. Les autorités américaines lui reprochent d'avoir utilisé son influence pour attirer des femmes et des ados.

La semaine dernière, le ministre fédéral de la Justice, David Lametti, a autorisé sont extradition aux États-Unis, lorsque les procédures judiciaires seraient terminées au Canada.

Sa comparution aura lieu demain à Montréal, probablement par vidéoconférence.