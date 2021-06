Photo controversée : Céline Dion réagit

Céline Dion a réagi au montage photo d'elle, revêtant un chandail et un casque des Golden Knights.

L'image partagée sur l'écran central juste avant le cinquième match opposant le Canadien et l'équipe de Las Vegas a fait beaucoup de vagues. Les partisans du tricolore se sont demandé si la diva québécoise prenait maintenant pour la ville qui l'a accueillie en résidence durant de longues années.

Camille Lopez - Twitter

Elle a finalement réagi à sa présumée allégeance pour les Golden Knights via un tweet partagé mercredi matin. Elle a tout d'abord tenu à souhaiter une bonne St-Jean-Baptiste à tous les Québécoises et Québécois, les embrassant pour la fête nationale.

C'est ensuite qu'elle a ajouté : « En passant, je n’ai rien à voir avec cette photo…. Et vous savez de quelle photo je parle! »

Bonne Saint-Jean-Baptiste à toutes les Québecoises et à tous les Québécois. Je vous embrasse et vous souhaite une bonne fête nationale ! 💙💫

En passant, je n’ai rien à voir avec cette photo…. Et vous savez de quelle photo je parle ! 😉 - Céline xx...