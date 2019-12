PHOTOS: Nouveau record pour le 24H de Tremblant

Le 24H de Tremblant a mis la barre haute pour sa 20e édition l'an prochain. L'organisation a amassé plus de 4,8 M$ cette année pour la cause des enfants malades et démunis, c'est du jamais vu.

C'est 700 000$ de plus qu'à pareille date l'an dernier. La dernière édition a aussi été marquée par une participation historique de 3 780 participants dans 424 équipes.

Plus de 350 bénévoles ont été déployé tout au long de la fin de semaine pour l'évènement qui met au défi les équipes de marcher, courir ou skier sans interuption sur une période de 24 heures.

Le 107.3 Rouge et Énergie 94.3 sur place

Encore cette année, Bell Média était bien représenté avec les équipes du 107.3 Rouge et d'Énergie 94.3. Leurs efforts combinés ont permis d'amasser plus de 26 000$ en dons.

L'ambassadeur de l'évènement et animateur Benoit Gagnon et sa fille de 16 ans, Sophie Gagnon, ont puisé dans leurs réserves en devenant la première équipe père-fille à skier pendant 24 heures sans interruption. Ils ont récolté 27 345$.

L'animateur d'On est tous debout Dominic Arpin a quant à lui couru plus de 30 km pendant la fin de semaine. Une blessure au genou l'a cependant forcé à revoir son objectif de 50 km.

Les animateurs du 94.3 Énergie Philo Lirette et Martin Lemay ont aussi participé à l'évènement.

Tous les profits sont remis à la Fondation Charles-Bruneau, à la Fondation des Sénateurs d'Ottawa et à la Fondation Tremblant.