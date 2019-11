PHOTOS : Une fuite d'eau majeure force l'arrêt du métro sur la ligne orange

La station de métro Square-Victoria sur la ligne orange est maintenant rouverte, elle qui était fermée depuis 6h ce matin à la suite d'une infiltration d'eau majeure. Le service est également de retour à la normale, entre Lionel-Groulx et Berri-UQAM.

Une canalisation de 12 pouces de diamètre s'est rompue sous la rue Viger entraînant l'inondation de la principale station de métro du quartier des affaires (voir photos plus bas). Il a fallu 3h aux dépisteurs et pompiers de Montréal pour localiser la fuite. La mairesse, Valérie Plante s'est rendue sur place pour constater les dégâts.

Mayor Valérie Plante arrives to take a look at flooding #CJAD800 pic.twitter.com/xeRNB1lAnm