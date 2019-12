Planifiez vos déplacements ce week-end

De nombreux travaux sur le réseau routier vont compliquer les déplacements en fin de semaine, notamment dans les corridors de l’autoroute 20 est, entre les échangeurs Saint-Pierre et Turcot, et de l’autoroute 15, entre l’échangeur Turcot et l’île des Sœurs. Ces secteurs sont à éviter dans la mesure du possible.

Échangeur Turcot

La bretelle menant de l'autoroute 20 est à la route 136 est (autoroute 720) vers le centre-ville sera fermée de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h. Un détour est possible via la sortie 60.

La sortie 2 (avenue Atwater) de la route 136 est (autoroute 720) sera aussi fermée selon le même horaire. Le détour se fera via la sortie 3 (rue Guy), boulevard René-Lévesque, rue Guy et rue Saint-Antoine ouest.

Le boulevard De La Vérendrye entre les rues Galt et Saint-Patrick sera également fermé à partir de minuit vendredi soir jusqu'à lundi matin 5h00.

À noter qu'à compter du lundi matin 16 décembre, l'entrée et la sortie de l'autoroute 15 en direction sud à la hauteur du boulevard De La Vérendrye seront ouvertes à la circulation. Le prolongement du boulevard De La Vérendrye jusqu'à la rue Saint-Patrick sera aussi mis en service.

Autoroute 20

L’autoroute 20 est, en direction du centre-ville, sera complètement fermée entre la sortie 63 (route 138 ouest, pont Honoré-Mercier) et l’entrée du boulevard Angrignon, de vendredi minuit à lundi 5 h.

Dans l’échangeur Saint-Pierre, la bretelle menant de la route 138 est (en provenance du pont Honoré-Mercier) à l’autoroute 20 sera aussi fermée, de vendredi minuit à lundi 5 h. En direction de l’autoroute 20 est, un détour sera possible via la bretelle pour l’autoroute 20 ouest et suivre le détour principal.

Rive Sud

À Longueuil, deux voies sur trois seront fermées sur la route 132 ouest, dans l’échangeur de l’autoroute 20 et l'autoroute 25, de samedi 22 h à lundi 5 h.

Sur l’autoroute 20 ouest et sur l’autoroute 25 sud, dans la sortie 90, la bretelle pour la route 132 ouest (vers le pont Jacques-Cartier) sera fermée, de samedi 22 h à lundi 5 h. Un détour est prévu via la bretelle pour la route 132 est, en faisant demi-tour à la sortie 17 (boulevard Marie-Victorin).