Plus de 100 000 Canadiens ne se considèrent ni homme ni femme

Le Canada compte près de 37 millions d'habitants et 101 000 personnes qui ne se considèrent ni homme, ni femme selon son dernier recensement. L'Unifolié devient ainsi le premier pays au monde à publier ce type de donnés d'après Statistique Canada.

Sur les quelque 30,5 millions de personnes âgées de 15 ans et plus, on compte 59 460 transgenres et 41 355 personnes non binaires ce qui représente 0,33% de ce groupe d'âge. Plus de la moitié d'entre eux vivent dans les grandes villes dont Toronto (15,3%), Montréal (11%) et Ottawa-Gatineau (5,6%) Les personnes transgenres et non binaires sont 7 fois plus nombreuses dans la génération Z née entre 1997 et 2006 que dans les autres groupes générationnels.

LES MILLÉNARIAUX BIENTÔT ROIS ET MAÎTRES

Sans surprise, le dernier recensement confirme le vieillissement de la population alors que 20% des résidents approchent de la retraite. Par ailleurs, on compte maintenant 7 millions de Canadiens âgés de 65 ans et plus. Le Québec est l'une des provinces au pays où la population vieillit le plus vite. Un peu plus de 1 Québécois sur 5 a 65 ans ou plus.

Enfin, pour la première fois au pays, le poids démographique des baby-boomers compte pour moins du quart de la population canadienne à 24,9%. Les millénariaux devraient d'ailleurs être plus nombreux qu'eux d'ici 2029 si la tendance se maintient. La génération née entre 1981 et 1996 bénéficiera de l'immigration pour compter plus de 8,6 millions d'individus d'ici 4 ans.