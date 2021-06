Plus de 3 millions $ pour améliorer l'aéroport de Trois-Rivières

Trois-Rivières aura une nouvelle aérogare et celle qui existe déjà sera rénovée. Les travaux de construction sont possibles grâce à une aide financière de 3,4 millions de dollars du gouvernement du Québec.

Ce sont les ministres Jean Boulet et François Bonnardel, accompagnés du maire de la ville, Jean Lamarche qui en on fait l'annonce ce matin à l'aéroport de Trois-Rivières.

Le financement qui compte 3 volets, permettra notamment d'améliorer des infrastructures et des équipements côté piste, rénover et construire de nouveaux bâtiments aéroportuaires et l'amélioration des équipements mobiles.

Aéroport construit dans les années 60

L'actuelle aérogare, bâtie en 1963, sera conservée et reconfigurée pour faire partie intégrante du projet. Une fois les travaux réalisés, la superficie totale de l'aérogare sera quintuplée.

« Comme l'aérogare de Trois-Rivières date des années 1960, l'affluence et les attentes des clientèles ont largement évolué. Au terme de ce projet majeur, les infrastructures, plus vastes et modernes, répondront aux besoins présents et futurs. Il va de soi qu'un aéroport adapté à la réalité et au potentiel de développement de la région est un atout indispensable pour la Mauricie. » - Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

« L'aide financière confirmée par le gouvernement du Québec nous rapproche un peu plus de la réalisation de notre nouvelle aérogare! Les futures installations aéroportuaires répondront mieux aux besoins de notre milieu économique, en plus de nous permettre d'élargir l'offre de services aériens et de mettre en valeur l'aérogare actuelle pour les citoyens et les gens d'affaires de la région. » - Jean Lamarche, maire de Trois-Rivières

Le coût total du projet de l'aéroport est évalué à plus de 11 millions $.

L'aéroport de Trois-Rivières est un chef de file au Québec dans le secteur de l'aéronautique grâce aux activités d'entretien d'aéronefs qui s'y déroulent.