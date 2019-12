Plus de 4 millions $ et 3700 participants au 24h Tremblant

La 19e édition du 24h Tremblant bat son plein toute la fin de semaine. Samedi matin, plus de 4,5 millions $ avaient déjà été amassés sur un objectif de 4 millions $.

À compter de samedi midi, 3780 skieurs, coureurs et marcheurs vont se relayer durant 24h, sur les parcours et pistes du Mont-Tremblant, pour récolter des fonds au profit des enfants malades ou défavorisés.

Les dons seront remis à la Fondation Charles-Bruneau, la Fondation des Sénateurs d'Ottawa et la Fondation Tremblant. Plus de 12 millions $ ont été amassés depuis 2003.

Il est possible de faire un don sur le site de l'événement.

Plusieurs animateurs et artisans des radios de Bell Média participent à l'événement. C'est le cas, entre autres, de Dominic Arpin et Benoit Gagnon de Rouge FM qui agissent en tant qu'ambassadeurs du 24h Tremblant. Philo Lirette et Martin Lemay font partie de l'équipe aux couleurs du 94,3.

Plusieurs activités et spectacles sont au menu durant tout le week-end.