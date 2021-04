Plus de 80 000 profs en grève le 14 avril

La majorité des enseignants du primaire et du secondaire seront en grève le 14 avril. Plus de 80 000 syndiqués de la Fédération des syndicats de l'enseignement (FSE-CSQ) et l'Association provinciale des enseignantes et enseignants du Québec (APEQ-QPAT) manifesteront pour protester contre le gouvernement Legault.

Le personnel en a assez de jouer au yo-yo avec leur santé et celle des élèves. Ils reprochent à François Legault de manquer de vision en ordonnant le retour complet des secondaires 3-4 et 5 en classe en sachant très bien que le spectre du variant plane sur l'ensemble des régions du Québec.

Son gouvernement a été forcé de faire marche arrière en ordonnant la fermeture des écoles et commerces non essentiels de Québec, Lévis et Gatineau dès ce soir en raison des hausses de cas de COVID-19.

« On nous dit que c'est pour la motivation des élèves qu'on a décidé de ramener tout le monde à l'école. J'ai le goût de dire: qu'est-ce que ça fait sur la motivation des élèves qui était heureux de revenir à l'école (...) de se retrouver chez eux complètement? On doit apprendre à prendre des décisions à long terme plutôt que de gérer à la pièce parce que les gens sur le terrain (...) commencent à être épuisés. » Josée Saclabrini, présidente de la Fédération des syndicats de l'enseignement

Le syndicat a en main un mandat de grève de 5 jours depuis le mois de février. Le premier débrayage se fera de minuit à 9h30 le 14 avril. À la grande surprise de Mme Scalabrini, ce sont les enseignants qui ont fait pression sur leurs représentants syndicaux pour sortir dans la rue.

« Les enseignants n'en peuvent plus. Il y avait énormément de souffrance dans nos écoles avant la pandémie. Depuis la pandémie ça a complètement éclaté. » - Josée Scalabrini.

Le personnel veut aussi en finir avec les négociations sur leur prochain contrat de travail. La dernière entente est échue depuis maintenant un an. La Centrale des syndicats du Québec juge «nettement insuffisante» l'offre déposée mercredi aux employés du secteur public. Québec propose notamment des augmentations de salaire de 5 à 6% sur 3 ans.