Plus de plein air, de camping et moins de rénovations pour les vacances d'été

Si vous n'avez toujours pas choisi le meilleur moment pour sillonner les routes du Québec, le mois d'août devrait être plus achalandée que les vacances de la construction encore une fois cette année.

Avec la fermeture des frontières, 83% des Québécois passeront leurs vacances "chez nous", cette année. C'est 6% de plus qu'en 2020. De ce nombre, 54% ont l'intention de voyager dans la Belle Province, en hausse de 8 points par rapport à l'an passé.

TOUT LE MONDE DEHORS!

L'appel du grand air semble avoir trouvé écho dans plusieurs familles alors que l'hébergement en pourvoirie et dans les campings est la formule la plus populaire, cette année. 24% des répondants au sondage ont choisi cette option alors que 21% préfèrent les hôtels, motels, auberges et autres.

La location des véhicules récréatifs (VR) a également explosé en devenant le moyen de transport de 10% des voyageurs alors qu'il comptait pour seulement 4% en 2020.

Les activités les plus populaires cette année seront:

• Visiter des parents ou amis (33%)

• Faire de la randonnée (31%)

• Faire du tourisme (30%)

• Faire du camping (24%)

• Faire une escapade routière (23%)

• Aller à la plage (22%)

On entendra beaucoup moins le son des marteaux et des scies dans les cours arrière, cet été, tandis que 9% des Québécois comptent profiter de leurs vacances pour effectuer des travaux à la maison comparativement à 15% en 2020.

Plus d'un Québécois sur 4 (28%) restera à la maison pour décompresser pendant la période estivale.