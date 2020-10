Plus de stationnements réclamés lors du déneigement à Montréal

Les premiers flocons ne sont pas encore tombés, mais l'opposition à l'hôtel de ville de Montréal a déjà la tête aux opérations de chargement de la neige. Ensemble Montréal réclame plus de stationnements incitatifs gratuits de jour, comme de nuit.

Depuis le début de la pandémie, les Montréalais sont plus nombreux à travailler de la maison. Ce phénomène pourrait poser problème lorsque la ville enclenchera des opérations de déneigement. Déjà l'an dernier, 39 000 remorquages ont dû être effectués.

« 40% de plus de travailleurs vont rester chez eux, donc 40% plus de voitures vont rester dans les rues. (...) Quand on sait que chaque remorquage retarde l'opération de déneigement entre 5 et 10 minutes, je vous laisse faire le calcul pour savoir combien de temps on perd. (...) Sans parler des amendes de 150$ qu'on donne aux citoyens»

- Aref Salem, conseiller Ensemble Montréal, arrondissement Saint-Laurent